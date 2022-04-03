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Haberler Dünya İsrail: Birçok saldırı girişimi bekliyoruz
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İsrail Başbakanı Bennett, başka saldırı girişimlerinin de beklendiğini açıkladı

Vatandaşlarına silahlanma çağrısı yapan İsrail Başbakanı Naftali Bennett, ülkede daha birçok saldırı girişiminin olmasını beklediklerini ve bunları engellemek için çalıştıklarını kaydetti.

İsrail: Birçok saldırı girişimi bekliyoruz
İsrail: Birçok saldırı girişimi bekliyoruz
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AA

İsrail İç Güvenlik Servisi Şin-Bet'in merkezinde güvenlik yetkilileriyle yaptığı toplantının ardından görüntülü mesaj yayınlayan Bennett, "Son zamanlardaki terör saldırılarını durdurmak ve İsrail vatandaşlarının güvenliğini yeniden sağlamak için güvenlik güçlerinin ortak çabalarını arttırdığını görüyoruz." dedi.

İsrail güvenlik güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria’da yürüttüğü operasyonlarda bazı saldırı girişimlerini engellediğini kaydeden Bennett, şunları söyledi:

"Ancak kesinlikle daha birçok (saldırı) girişiminin olacağını bekliyoruz ve şu anda bunları engellemek için çalışıyoruz. Amaç, teröristleri nerede olurlarsa olsunlar; tercihen saldırıları planlama aşamasında, ardından uygulama aşamalarında veya fiili sahada durdurmaktır." Saldırı dalgasını başlangıç aşamasında durdurmak için ülke çapında daha fazla güç konuşlandırılmasına özen gösteriyoruz. İsrail polisi faaliyetlerini yoğunlaştırdı ve ordu güçler İsrail sokaklarında varlığını büyük ölçüde artırdı. Terör yeni bir şey değil. Bu kez Hamas, ardından İslami Cihat ve ardından DEAŞ devreye girdi. Terör ve şiddet bizi buradan söküp atamaz. Bu zorlu dönemi de atlatacağız."

BATI ŞERİA VE DOĞU KUDÜS

İsrail'in farklı kentlerinde 22 ile 29 Mart arasında art arda yaşanan ve toplam 11 İsraillinin hayatını kaybettiği saldırılar, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de gerginliği had safhaya çıkardı.

Tel Aviv yönetimi İsrail içinde ve işgal altındaki Filistin topraklarında artan saldırıların ardından "Dalgakıran" adını verdiği bir operasyon başlatarak onlarca Filistinliyi gözaltına alırken, baskınlar sırasında biri çocuk 3 Filistinli de İsrail güçlerince öldürüldü.

Cenin kentinde düzenlenen gözaltı operasyonlarında, bazı Filistinlilerin İsrail askerlerine ateşle karşılık vermesi sonucu biri ağır 4 İsrail askeri de yaralanmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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