İsrail, bugüne kadar Gazze'de yaralanan 559 askerini helikopterle tahliye etti

İsrail, bugüne kadar Gazze'de yaralanan 559 askerini helikopterle tahliye etti

İsrail, bugüne kadar Gazze'de yaralanan 559 askerini helikopterle tahliye etti İsrail ordusu, insani felaketin derinleştiği Gazze Şeridi'nde kara işgalinde bugüne kadar yaralanan 559 askerini yaklaşık 300 helikopter uçuşuyla tahliye ettiğini açıkladı.

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazze'deki kara işgalinde bugüne kadar yaralanan 559 asker, yaklaşık 300 helikopter uçuşuyla tahliye edildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki kara işgalinin 27 Ekim'de başlamasından bu yana 127'si ağır 559 askerin yaralandığı belirtildi.

İsrail'de 40'ı ağır toplam 416 yaralı askerin hastanelerde tedavi gördüğü belirtildi.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail’e 7 Ekim’de kapsamlı saldırı düzenledi. REKLAM İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310’dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail’in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 7 bin 700'ü çocuk, 5 bin 150'si kadın olmak üzere 17 bin 700 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildiriliyor. İsrail ordusu halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarını hedef alarak sivil altyapıyı tahrip ederken, karadan işgal sürecinde 98 askeri öldü.

Gazze'deki nüfusun yüzde 80'i 1,9 milyon Filistinli, İsrail ordusunun saldırıları karşısında abluka altında göçe zorlandı. BM kurumları, zorla yerlerinden edilen Filistinlilerin barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinin kıtlığıyla mücadele ettiği yönünde uyarı yapıyor. Çatışmalara 24 Kasım’da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada” 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 275 Filistinli hayatını kaybetti. *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.