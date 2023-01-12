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Cenin mülteci kampını ziyaret eden Ortodoks Yahudiler hakkında İsrail'de soruşturma açıldı

İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'nı ziyaret eden Ortodoks Yahudi cemaati üyeleri hakkında İsrail polisi tarafından soruşturma başlatıldı. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, bu kişilerin Suriye'ye sınır dışı edilmeleri çağrısında bulundu

İsrail, Cenin mülteci kampını ziyaret eden Yahudilere soruşturma açtı
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AA

İsrail polisinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'nı ziyaret eden Ortodoks Yahudi cemaati Neturei Karta üyeleri hakkında soruşturma açtığı bildirildi.

Anadolu Ajansı'nın İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'a dayandırdığı haberinde, "Cenin'i ziyaret ederek 'teröristle' görüşen 3 Neturei Karta üyesi hakkında soruşturma açıldı." ifadeleri kullanıldı.

KAN'ın muhabirlerinden Itay Blumenthal da Twitter hesabından İsrail polisinin, Yahudi cemaati Neturei Karta üyelerine soruşturma açtığı paylaşımında bulundu.

Blumenthal, bu kişilerin Kudüs ve ona bağlı Beyt Şemeş semtinden olduğunu, yasa dışı yollarla "A" bölgesine girdiği ve İsrail'in "terör örgütü" olarak nitelediği İslami Cihad yetkilileriyle görüştüğünü kaydetti.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Cenin Mülteci Kampı'nı ziyaret eden cemaat üyelerinin, Filistin kültürüne ait poşuları takarak Filistin bayrakları taşıdıkları fotoğrafları 10 Ocak Salı günü Twitter hesabında paylaştı.

BEN-GVİR'DEN SINIR DIŞI EDİLMELERİ ÇAĞRISI

Ben-Gvir, bu kişilerin Suriye'ye sınır dışı edilmesi çağrısında bulundu.

KAN'ın haberine göre, Neturei Karta mensuplarından oluşan bir heyet, 9 Ocak Pazartesi günü, Cenin Mülteci Kampı'na giderek İsrail cezaevinde tutuklu bulunan İslami Cihad Hareketi yöneticilerinden Bessam es-Sadi'nin evini ziyaret etmişti.

Heyet ayrıca Fetih Hareketi'nin Cenin bölgesinden sorumlu Genel Sekreteri Ata Ebu Ramile ve İslami Cihad yöneticilerinden Mahir el-Ahras ile bir araya gelmişti.

Neturei Karta olarak bilinen Uluslararası Siyonizm Karşıtı Yahudiler Örgütünün lideri Haham Meir Hirsch, geçen hafta AA muhabirine yaptığı açıklamada, dini inanışlarına göre Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın yapmasının yasak olduğunu ve İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in buna aykırı davrandığını söylemişti.

Aramice "Şehrin Muhafızları" anlamına gelen Neturei Karta, Siyonizm karşıtı Ortodoks bir Yahudi cemaati.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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