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        Haberler Dünya İsrail, cuma hutbesinde Haniye'ye dua eden Mescid-i Aksa imam hatibi Şeyh İkrime Sabri'yi gözaltına aldı | Dış Haberler

        İsrail, cuma hutbesinde Haniye'ye dua eden Mescid-i Aksa imam hatibi Şeyh İkrime Sabri'yi gözaltına aldı

        İsrail'in son yıllarda birçok kez gözaltına aldığı Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri hakkında suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için cuma hutbesinde dua ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. 85 yaşındaki Sabri, evinde gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 18:52 Güncelleme: 02.08.2024 - 18:52
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        Mescid-i Aksa imam hatibine gözaltı
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        İsrail polisi, İran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye cuma hutbesinde dua eden Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'yi (85) işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan evinde gözaltına aldı.

        Şeyh İkrime Sabri'nin bir aile üyesi, İsrail polisinin çok sayıda birlik ve sivil polisle işgal altındaki Doğu Kudüs'teki evine gelerek Mescid-i Aksa İmam Hatibi'ni gözaltına aldığı bilgisini paylaştı. İsrail polisi de yaptığı yazılı açıklamada, Şeyh İkrime Sabri'nin evinden alınarak ifadesinin alınması için bölge mahkemesine götürüldüğünü duyurdu.

        İsrail, cuma hutbesinde Haniye'ye dua eden Mescid-i Aksa İmam Hatibi hakkında soruşturma başlatmıştı.

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        Aşırı sağcı görüşleriyle öne çıkan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şeyh İkrime Sabri hakkında başlatılan soruşturmaya destek verdiğini belirtmişti.

        İçişleri Bakanı Moshe Arbel de Şeyh İkrime Sabri'nin Doğu Kudüs'teki "oturum izninin" (ikamet izni) iptal edilerek şehirden çıkarılmasının planlandığını açıklamıştı. Arbel, Başsavcı Gali Baharav-Miara'ya gönderdiği mektupta Sabri'nin "oturum iznini" iptal etmeyi planladığını iletmişti.

        İsrail makamları, son yıllarda Şeyh İkrime Sabri’yi birçok kez gözaltına almış, soruşturmaya tabi tutmuş, Mescid-i Aksa'ya girişine engel getirmiş ve yurt dışına çıkış yasağı koymuştu.

        İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te kalıcı oturum statüsündeki Filistinlilerin oturumunu iptal ederek onları işgal altındaki Batı Şeria'ya gitmeye zorluyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #Filistin
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