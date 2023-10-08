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        Haberler Dünya İsrail Cumhurbaşkanı: Çok kapsamlı ve geniş bir savaş

        İsrail Cumhurbaşkanı: Böylesi bir savaş, göz açıp kapayınca kadar bitmez

        İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, zor günlerin kendilerini beklediğini, "çok kapsamlı ve geniş bir savaşın göz açıp kapayınca kadar" bitmeyeceğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 21:04 Güncelleme: 08.10.2023 - 21:04
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        İsrail Cumhurbaşkanı: Çok kapsamlı ve geniş bir savaş
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        İsrail CumhurbaşkanıHerzog, Gazze'den İsrail'e yönelik saldırılara ilişkin, halka hitaben bir konuşma yaptı.

        İsrail'in bugünlerde içerisinde bulunduğu gelişmelerin, geniş kapsamlı bir savaşın parçası olduğunu dile getiren Herzog, "Böylesi bir savaş göz açıp kapayıncaya kadar bitmez. Düşmanlarımız önemli psikolojik çabalar sarf ediyor; siber saldırı, gerçek olmayan görüntüler ve raporlar yayınlayarak. Bunların tüm amacı içimize korku ve endişeyi salmak" ifadelerini kullandı.

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        Herzog, "tartışmasız bir gerçek olarak, başarmanın dışında İsrail devletinin başka bir seçeneğinin olmadığını" söyledi.

        Rehavete kapılmamalarını isteyen Herzog, kendilerini zor günlerin beklediğini, "düşmana karşı birleşmenin ve tek yumruk gibi hareket edilmesi" gerektiğini kaydetti.

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