İsrail'de biri İsrailli kadın, diğeri Çinli bir işçi olmak üzere 2 kişinin korona virüsü taşıdığı şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Yerel kaynaklar, şüphelilerin yüksek sıcaklık, ateş ve solunum problemleri nedeniyle Tel Aviv'deki Ichilov ve Aşkelon'daki Barzilai Hastanelerine kaldırıldığını ifade etti.
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
YORUMLAR