İsrail'de araç kalabalığın içine daldı: 12 yaralı
İsrail'de Pardes-Hanne Karkur kasabasında bir aracın kalabalığın içine dalması sonucu 12 kişi yaralanırken 17 yaşındaki bir gencin durumunun kritik olduğu bildirildi. Olayın bir terör saldırısı olmasından şüpheleniliyor.
Giriş: 27.02.2025 - 19:31 Güncelleme: 27.02.2025 - 19:31
İsrail'de Pardes-Hanne Karkur kasabasında bir aracın kalabalığın içine dalması sonucu 12 kişi yaralanırken 17 yaşındaki bir gencin durumunun kritik olduğu bildirildi. Olayın bir terör saldırısı olmasından şüpheleniliyor.
İsrail polisi, aracı kullanan şahsın olay yerinde bulunduğunu ve hayatını kaybettiğini ifade etti.
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