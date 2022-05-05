İsrail'de bir silahlı saldırı daha

İsrail'de bir silahlı saldırı daha 0:00 / 0:00

Reuters

İsrail'in Channel 13 televizyonu İsrail'in merkezindeki Elad kentinde düzenlenen saldırıda en az üç kişinin hayatını kaybettiği bildirdi.

Polis, İsraillilerin bağımsızlık gününü kutlarken meydana gelen olayın ayrıntılarının hala belirsiz olduğunu söyledi.

İsrail polisinin 2 kişi olduğu belirtilen saldırganları yakalamak için arama faaliyetlerine başladığı kaydedildi.

İSRAİL'DE ART ARDA SALDIRILAR

İsrail'in farklı kentlerinde 22-29 Mart tarihlerinde yaşanan 3 ayrı saldırıda, toplam 11 İsrailli hayatını kaybetmişti.

Ülkenin güneyindeki Birusseba kentinde 22 Mart'ta düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 İsrailli ölmüştü. Saldırganın DEAŞ sempatizanı olduğu ve daha önce "güvenlikle ilişkili" suçlardan hapis yattığı belirtilmişti.

Hadera şehrinde de 27 Mart akşamı iki saldırganın açtığı ateş sonucu 2 polis ölmüş, 3 polis yaralanmıştı. İsrail polislerini hedef alan saldırıyı, terör örgütü DEAŞ üstlenmişti. ​​​​​​​

Tel Aviv'in doğusundaki Beni Barak kentinde 29 Mart akşamı düzenlenen silahlı saldırıda ise biri polis 5 kişi hayatını kaybetmişti.