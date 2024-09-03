Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail'de "Gazze'de ateşkes anlaşması" talebiyle düzenlenen gösteriler devam ediyor | Dış Haberler

        İsrail'de "Gazze'de ateşkes anlaşması" talebiyle düzenlenen gösteriler devam ediyor

        İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması konusundaki isteksizliğine tepki olarak düzenlenen protestolar, binlerce kişinin katılımıyla üçüncü gününde devam etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 23:39 Güncelleme: 03.09.2024 - 23:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İsrail'de Tel Aviv ve Batı Kudüs başta olmak üzere ülkenin birçok bölgesinde sokaklara inen binlerce kişi, Gazze'deki İsrailli esirlerin ölümünden Netanyahu ile hükümetini sorumlu tuttu.

        2

        Bazı noktalarında ateş yakan göstericiler polis müdahalesiyle karşılaştı. Ellerinde İsrail bayrakları bulunan protestocular, Başbakan Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıdı.

        3

        İsrailli esirlerin bir an önce evlerine dönmesi çağrısı yaparak davul ve düdük çalan protestocular, "Hepsi hemen eve", "Yardım" yazılı dövizler taşıdı. Göstericiler, "(Netanyahu) Bibi esirleri serbest bırak", "Sen baştasın, sen suçlusun" şeklinde sloganlar attı.

        4

        Tel Aviv'de her hafta olduğu gibi akşam saatlerinde Savunma Bakanlığı kompleksinin önündeki Begin Caddesi'nde toplanan binlerce kişi, Netanyahu ve hükümetini Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını önlemekle eleştirdi.

        5

        Ateş yakıp, burada konuşma yapan esir yakınları, Netanyahu'yu esirleri "siyasi enkazın altında" ölüme terk etmekle suçladı.

        Eylemde İsrail polisi ile göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşandı. Polis, buradaki gösteride en az iki kişiyi gözaltına aldı.

        6

        Batı Kudüs'teki gösterilerin merkezi ise Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki konutunun çevresi oldu.

        Akşam saatlerinde yürüyüşe geçen grup, Netanyahu'nun Gazze Caddesi'ndeki konutuna doğru ilerlemek istediğinde polis engeliyle karşılaştı.

        7

        Bölgede çok sayıda birlikle, demir bariyerlerin arkasında konuşlanan polis, Netanyahu'nun konutuna ilerlemek isteyen göstericileri güç kullanarak dağıttı.

        8

        MÜZAKERELER SÜRÜYOR

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin Refah kentinde bir tünelde 6 İsrailli esirin cesedine ulaşıldığını açıklamıştı.

        9

        Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin ailelerinin oluşturduğu platform, son olarak "Gazze-Mısır sınır hattındaki Philadelphi Koridoru'nda işgali sürdürmekte ısrar eden ve esir takası anlaşmalarını baltalayan" Netanyahu'yu esirlerin ölümünden sorumlu tutmuştu.

        10

        Netanyahu ise hükümetin kalan esirlerin serbest bırakılması için anlaşmaya varmakta kararlı olduğunu savunmuş ve anlaşma sağlanamamasının sorumlusunun Hamas olduğunu iddia etmişti.

        İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde süren saldırılarının durdurulması için taraflar arasında uzun süredir müzakereler devam ediyor.

        11

        Netanyahu; İsrail ve uluslararası kamuoyunda, siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

        İsrail'in anlaşma taslağına eklediği maddelerin ve özellikle de Mısır-Gazze sınır hattı Philadelphi Koridoru'nda kontrolünü sürdürme ısrarının müzakereleri zora soktuğu vurgulanıyor.

        12

        Öte yandan, İsrail, bu süreçte Gazze Şeridi'ndeki şiddetini de sürdürüyor.

        İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 10 ayı aşkın sürede çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere can kaybı 40 bini aşarken, bölgedeki insanlık felaketi gün geçtikçe daha da derinleşiyor

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        #israil
        #Filistin
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail, Philadelphia Koridoru'ndan çekilecek
        İsrail, Philadelphia Koridoru'ndan çekilecek
        Fenerbahçe'den tarihi kar!
        Fenerbahçe'den tarihi kar!
        Aysel Önder, Paralimpik ikincisi!
        Aysel Önder, Paralimpik ikincisi!
        Bahçeli'den kılıçlı yemin açıklaması
        Bahçeli'den kılıçlı yemin açıklaması
        "Teğmenlere hakaret kabul edilemez"
        "Teğmenlere hakaret kabul edilemez"
        Fenerbahçe'den Medina için yeni hamle!
        Fenerbahçe'den Medina için yeni hamle!
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        Trabzonspor, Şenol Güneş'i resmen açıkladı
        Trabzonspor, Şenol Güneş'i resmen açıkladı
        Neden çocukken kahveden nefret ediyorduk?
        Neden çocukken kahveden nefret ediyorduk?
        Kayıp Narin bulundu mu? Bakan Tunç'tan yeni açıklama: Narin'in amcası neden tutuklandı?
        Kayıp Narin bulundu mu? Bakan Tunç'tan yeni açıklama: Narin'in amcası neden tutuklandı?
        Talu çifti için istenen ceza belli oldu!
        Talu çifti için istenen ceza belli oldu!
        Fransa bu davayı konuşuyor!
        Fransa bu davayı konuşuyor!
        Dow Jones’taki geleceği tehlikede!
        Dow Jones’taki geleceği tehlikede!
        Fransa'ya demir attılar
        Fransa'ya demir attılar
        Şüpheli ölüm
        Şüpheli ölüm
        Yol çalışmalarında bulundu! 2-5 milyon yıllık...
        Yol çalışmalarında bulundu! 2-5 milyon yıllık...
        Deniz taksi kaptanından bayıltan tekme!
        Deniz taksi kaptanından bayıltan tekme!
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Türkiye, BRICS'e katılacak mı?
        Türkiye, BRICS'e katılacak mı?