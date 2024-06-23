İsrail'de "Hizbullah'la savaşa hazır olunmadığı" uyarısının ardından jeneratör satışları fırladı

İsrailli bir yetkilinin "Hizbullah ile gerçek bir savaşa hazır olunmadığı" uyarısının ardından, İsrail'de jeneratör alımlarında yüzde 100'ü geçen artış yaşandığı belirtildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, ülkedeki bir şirket, internet sitelerinde normalden beş kat daha fazla jeneratör araması görüldüğünü belirtti.

Cuma günü jeneratör satışlarında önceki haftalardaki cuma günlerine kıyasla yüzde 108'lik bir artış yaşandığını açıklayan şirket, satışların çoğunun Hayfa, kuzeydeki bölgeler ve Tel Aviv gibi şehirlerde gerçekleştiğini aktardı.

İsrail'deki Bağımsız Sistem Operatörü Şirketi'nin (Noga) CEO'su Shaul Goldstein, "Kuzeyde savaş çıkması durumunda elektriği teminat altına alamayız. 72 saatlik bir kesinti sonrasında burada yaşamak imkansız olacaktır. Hizbullah ile gerçek bir savaşa hazır değiliz. Nasrallah, elektrik şebekesini kolaylıkla çökertebilir." açıklamasında bulunmuştu. İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen ise devlet televizyonu KAN'da yayımlanan konuşmasında, İsrail'in, enerji arzını garanti altına almak için milyarlarca şekel harcadığını ve elektriğin birkaç gün kesilmesi senaryosunun gerçekleşme ihtimalinin çok düşük olduğunu söylemişti.