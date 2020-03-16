İsrail'de hükümeti kurma görevi Netanyahu'nun rakibinde!

AA

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, 2 Mart'ta yapılan erken genel seçimde ikinci olan Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'a hükümeti kurma görevini verdi.

Rivlin, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku'nun da desteğini alan Gantz'ı koalisyon hükümetini kurmakla görevlendirdi.

İsrail'de son bir yıl içinde üçüncü kez yapılan 2 Mart'taki erken seçimleri Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud, önde tamamlamıştı. Likud, 120 sandalyeli meclise 36 milletvekili göndermişti.

Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz 33 milletvekiliyle ikinci olurken, Ortak Arap Listesi Bloku 15 sandalyeyle İsrail meclisindeki en büyük üçüncü grup olmuştu.

SAĞ BLOK HÜKÜMETİ KURACAK SAYIYA ULAŞAMAMIŞTI

Netanyahu'nun partisi Likud'un başını çektiği sağ blokta yer alan partilerin milletvekili sayısı 58'de kalmış ve koalisyon hükümetini kurmak için gerekli 61 sandalyeye ulaşamamıştı.

Cumhurbaşkanı Rivlin, dün meclise giren 8 partinin yetkilileriyle bir araya gelerek kimi başbakan olarak destekleyecekleri hakkında fikirlerini almıştı.

Sağ blokta yer alan partiler Netanyahu'yu desteklerken, merkez sağ ve sol partilerin yanı sıra Ortak Arap Listesi Bloku, Gantz'ı aday göstermişti.

Likud seçimden birinci çıksa da Netanyahu'ya destek veren partilerin milletvekili sayısı 58'de kalırken, Gantz destekçisi partiler 61 sandalyeye ulaşmıştı.

Rivlin, bu tabloya göre hükümeti kurmaya daha yakın olduğu için görevi Gantz'a verdi.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Yasalar gereği cumhurbaşkanınca koalisyonu kurmakla görevlendirilen adayın, 28 gün içinde hükümeti kurması gerekiyor, ancak bu süre 2 hafta uzatılabiliyor.

Söz konusu aday verilen ek sürede de koalisyon hükümetini kurmayı başaramazsa cumhurbaşkanı, koalisyon hükümetini kurmaya aday diğer kişiyi görevlendiriyor.

Bu aday da 28 gün içinde koalisyon hükümetini kuramazsa cumhurbaşkanı görevi meclise veriyor.

Meclis de 3 hafta içinde hükümeti kuracak bir isim üzerinde anlaşamaz ise ülkede zorunlu olarak erken seçime gidiliyor.