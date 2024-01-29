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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail'de hükümetten güvenoyunun çekilmesi gündemde

        İsrail'de hükümetten güvenoyunun çekilmesi gündemde

        İsrail Meclisi'ndeki Arap Değişim Hareketi, Binyamin Netanyahu başkanlığındaki hükümetten güvenoyunun geri çekilmesini talep eden öneri sunacağını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 00:37 Güncelleme: 29.01.2024 - 00:37
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        'Güvenoyu geri çekilsin' talebi
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        Arap Değişim Hareketinden yapılan yazılı açıklamada, yarın sunulması planlanan öneriye ilişkin bilgi verildi.

        Netanyahu başkanlığındaki hükümetten güvenoyunun çekilmesini talep eden öneride ayrıca Gazze Şeridi'ne yönelik savaşın sonlandırılması, esir değişimi anlaşmasının imzalanması ve barış süreci için siyasi sürecin başlatılması çağrısının da yer aldığı kaydedildi.

        "SİYASİ BİR HAYATTA KALMA MÜCADELESİ"

        Öneride, "Savaş hükümeti binlerce İsrailli ve Filistinlinin kanının dökülmesine yol açan bir yıkım getirdi. Buna karşın hükümet, barış anlaşması için herhangi bir siyasi ufuk belirlemeyi kabul etmiyor. Çünkü Gazze'deki savaşın devam etmesine bağlı olarak siyasi bir hayatta kalma mücadelesi veriyor." ifadesi yer aldı.

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        Savaşın hayatta kalmasına katkı sağladığı için Netanyahu hükümetinin, esir değişimi ve iadeleri konusunda herhangi bir anlaşmaya varılmasını engellediği savunulan öneride, bunun bedelinin esirlerin ve iki halkın canı olduğu belirtildi.

        "SAVAŞI BİTİRMEKTEN BAŞKA BİR ALTERNATİF YOK"

        Öneride, barış sürecinde adil sonuca varılmasını sağlayacak siyasi yol için savaşı bitirmekten başka alternatif olmadığı vurgulandı.

        Hareket açıklamada, savaşın derhal sona erdirilmesi talebini vurguladı.

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