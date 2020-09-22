İsrail'de iktidar, karantinayı

AA

Kovid-19 salgınında ikinci dalganın etkisine giren İsrail’de bu ay günlük vaka sayısı 5 bini aşarak rekor kırdı.

Artan vakalar nedeniyle Netanyahu hükümeti 18 Eylül’den itibaren ülke genelinde 3 haftalık karantina kararı aldı.

Alınan bu kararla İsrail, Kovid-19 salgının ardından dünyada ikinci kez karantina uygulamasını başlatan ilk ülkelerden biri olurken, söz konusu karantinadaki kuralların öncekine oranla yumuşatılması dikkati çekiyor.

Karantina kararına rağmen halkın evlerinden 1 kilometre uzaklaşmasına izin verilirken, alışveriş ve spor için dışarı çıkanlara mesafe sınırlaması getirilmedi.

Market, eczane ve fırınların açılmasına izin verilirken, restoranlar açık olsa da müşteri kabul edemiyor ve sadece paket servisi yapabiliyor.

Özel sektördeki kurumlarda çalışan sayısına sınırlama getirilmezken, kamu sektöründe çalışanların yüzde 50’sinin işe gelmesine izin veriliyor.

Toplu taşıma hizmetleri devam ederken, bu araçlarda maske ve sosyal mesafe kuralının yanı sıra iki koltuktan birinin boş bırakılması zorunluluğu getirildi.

Yeni önlemlerin Kovid-19 salgınının ilk dalgasının ardından alınanlara oranla oldukça hafifletilmesi Netanyahu hükümetinin "iki arada bir derede" kaldığını gösteriyor.

Bir tarafta hızla yayılan ve sağlık sektörünü tehdit eden Kovid-19 salgını, diğer tarafta ise ilk dalgada yara alan ve ikinci geniş çaplı karantinada daha da zora düşecek ülke ekonomisi.

Karantinada, yumuşatılan önlemler sayesinde ülke ekonomisinin fazla etkilenmemesi hedeflenirken, virüsün yayılmasının yavaşlatılmaya çalışıldığı belirtiliyor.

Netanyahu yönetiminin artan protestoların da etkisiyle ekonomiyi daha da zor duruma sokacak adımlardan kaçındığı için bu tür bir yumuşak karantina uygulamasına gittiği düşünülüyor.

- Karantinaya rağmen hareketlilik sürüyor

Ülke genelinde her ne kadar karantina kararı alınsa da İsrail sokaklarındaki hareketlilik göze çarpıyor.

Birçok dükkan ve işletmenin karantina kararı nedeniyle kapalı olduğu görülürken, polis kurallara uyulup uyulmadığını denetlemek için kentlerdeki bazı yollara kontrol noktaları kurdu.

Batı Kudüs’teki Ultra-Ortodoksların yaşadığı mahallelerde maske takanların az olduğu görülürken, karantina kararına rağmen sokaklardaki kişi sayısının azımsanmayacak derecede fazla olması dikkati çekiyor.

Tel Aviv’de ise sahillerdeki yoğunluk ve maske takan kişi sayısının azlığı göze çarpıyor.

Spor yapanlar için evlerinden uzaklaşma mesafesi kaldırılması nedeniyle özellikle iş çıkışı çok sayıda kişi Tel Aviv’deki sahillere akın ediyor.

Hal böyle olunca İsrail’de alınan karantina kararının salgının kontrol altına alınmasına katkı sağlayıp sağlamayacağı henüz kestirilemiyor.

- Karantina ekonomiyi zorluyor

İsrail makamlarının verilerine göre, son 5 gün içinde 41 binden fazla kişi işsiz kalırken, yeniden iş bulanların sayısı ise sadece 4 bin 650 oldu.

Bu rakamlarla 8,8 milyon nüfusa sahip İsrail’de toplam işsiz sayısı 779 bini aştı.

Kovid-19 salgını ve ardından gelen karantina birçok işletmeyi derinden etkiledi.

Başta turizm olmak üzere birçok sektör zor günlerden geçiyor.

Tel Aviv’deki Shlomy Salamon’un işlettiği restoran da o işletmelerden biri.

Salamon, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümetin Kovid-19 ile mücadelede birçok hata yaptığını ve bunun bedelini de halkın ödediğini belirtti.

Karantina kararı nedeniyle sadece evlere servis yapabildiklerini ve işletme olarak zor durumda olduklarını dile getiren Salamon, “Evlere servis, suyun üzerinde kalarak nefes almaya çalışmak gibi bir şey ve salgından önceki çalışma kapasitemizin en fazla yüzde 5’ine denk geliyor. Burada daha önce 100’e yakın işçi vardı bugün sayıyı 10’a kadar düşürmek zorunda kaldık.” ifadelerini kullandı.

İsrail’deki yumuşak karantinanın salgını önlemeye yardımcı olup olmayacağını kestirmek için henüz erken olsa da ülke ekonomisine 5 milyar dolardan fazla maliyetinin olacağı kaydediliyor.

- Sağlık sistemi alarm veriyor

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son haftalardaki sert yükselişle Kovid-19 salgınında toplam vaka sayısı 190 bin 929'a çıkarken 1273 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Aktif vaka sayısının 52 bini aştığı ülkede, durumu ağır olan hastaların sayısı 653'e ulaştı.

Vakalardaki hızlı artış nedeniyle Kovid-19 bölümleri dolan biri Batı Kudüs, diğeri de Aşdod kentindeki olmak üzere iki hastane virüs taşıyan yeni hasta alamayacağını duyurdu.

Salgın nedeniyle hastanelerdeki doluluk oranı giderek artarken, Savunma Bakanı Benny Gantz, orduya 200 yataklı sahra hastenesinin inşa edilmesi için çalışmalara başlanılması talimatını verdi.

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