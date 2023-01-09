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Haberler Dünya Ortadoğu İsrail'de kamuda Filistin bayrağı asılması yasaklandı
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İsrail'de aşırı sağcı bakan Ben-Gvir, kamuda Filistin bayrağını yasakladı

İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in talimatıyla kamuda Filistin bayrağı asılması yasaklandı. Ben-Gvir karara ilişkin yaptığı açıklamada, "Tüm gücümüzle terör ve terör teşvikiyle mücadele edeceğiz" dedi

İsrail'de kamuda Filistin bayrağı asılması yasaklandı
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AA

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, kamuda Filistin bayrağı asılmasının yasaklanması için polise talimat verdiğini duyurdu.

Bakan Ben-Gvir Twitter hesabındaki paylaşımında, "Bugün polise, herhangi bir Filistin bayrağının veya terör örgütüyle özdeşleşen veya İsrail Devleti'ne karşı tahrik eden herhangi bir bayrağın dalgalanmasının yasaklanması talimatını verdim." ifadelerini kullandı.

"Tüm gücümüzle terör ve terör teşvikiyle mücadele edeceğiz" diyen aşırı sağcı Ben-Gvir, kamuda Filistin bayraklarının dalgalandırılmasını yasakladı.

Ben-Gvir'in, İsrail hapishanelerinde 40 yıl geçiren Filistinli mahkum Kerim Yunus'un 5 Ocak'taki tahliyesi sonrası Hayfa'daki köyü Ara'da Filistin bayrakları açılarak coşkuyla karşılanması üzerine böyle bir karar aldığı belirtiliyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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