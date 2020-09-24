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İsrail'de karantina kararının ardından 100 binden fazla kişi işsiz kaldı

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 18 Eylül'de başlatılan karantina nedeniyle 100 binden fazla kişinin işsizlik başvurusunda bulunduğu bildirildi.

İsrail'de karantina kararının ardından 100 binden fazla kişi işsiz kaldı
AA

İsrail Ulusal İstihdam Servisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 17-23 Eylül tarihlerinde 110 bin kişi işsizlik başvurusunda bulundu.

Bu verilerle ülkedeki işsiz sayısı, 472 bini ücretsiz izne ayrılanlar olmak üzere toplam 802 bine yükseldi.

İsrail yönetimi, Kovid-19 vakalarındaki sert yükseliş nedeniyle 18 Eylül'den başlayarak 3 haftalığına karantina kararı almıştı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 206 bini geçerken, 1335 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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