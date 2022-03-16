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Haberler Gündem Güvenlik İsrail'de kırmızı bültenle aranıyordu, İstanbul'da yakalandı
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İsrail'de kırmızı bültenle aranan şüpheli İstanbul'da yakalandı

İsrail adli makamlarınca kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü üyesi, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı

İsrail'de kırmızı bültenle aranıyordu, İstanbul'da yakalandı
Kırmızı bültenle aranıyordu, İstanbul'da yakalandı
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AA

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İsrail tarafından kırmızı bültenle aranan Omre Oda (31) isimli İsrail uyruklu şüphelinin Şişli'de saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir adreste kız arkadaşıyla saklandığı tespit edilen şüpheli, düzenlenen baskında gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA SUÇA KARIŞMIŞ

Omre Oda'nın, 2017 ile 2019 yılları arasında İsrail'de örgütlü suçlar çerçevesinde cinayet, cinayete teşebbüs, kara para aklama, tehdit yoluyla şantaj, suç için komplo kurmak, cinayet veya şantaj amacıyla kaçırma, patlayıcı madde ile mülkü yok etmeye teşebbüs ve dolandırıcılık gibi çok sayıda olaya karıştığı ortaya çıktı.

AA'nın haberine göre; hakkında 2019 yılında kırmızı bülten çıkartıldığı öğrenilen İsrailli şüphelinin, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı bildirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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