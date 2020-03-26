İsrail'de koronavirüs vaka sayısı 2495'e yükseldi

İspanya'da koronavirüsten dolayı ilan edilen olağanüstü hal 11 Nisan'a kadar uzatıldı

AA

İsrail'de, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 2495'e yükseldi.

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 126 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Böylece toplam vaka sayısının 2495'e çıktığı kaydedilen açıklamada, hastalardan 41'inin durumunun ağır olduğu, 66'sının da iyileştiği aktarıldı.

Ülkede, bugüne kadar 5 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.

İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, kapalı ve açık alanlarda 10 kişiden fazla katılımcının bulunduğu toplantı ve etkinlikler yasaklanmıştı.

Ülkede ayrıca market, eczane, benzin istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin 15 Mart'tan itibaren kapatılmasına karar verilmişti.

Tel Aviv yönetimi, virüs nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine de yasak getirmişti.