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İsrail'de Kovid-19'a karşı aşılama hızı yarı yarıya düştü

İsrail'de 16 yaş üstü herkesi kapsayacak şekilde genişletilmesine rağmen yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama hızının yarı yarıya düştüğü bildirildi.

İsrail'de Kovid-19'a karşı aşılama hızı yarı yarıya düştü
AA

Clalit Sağlık Hizmetleri Aşılama Ekibi Müdür Kalanit Kaye, Yediot Aharonot gazetesine yaptığı açıklamada, İsrail'deki aşılama sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aşılama hızında ciddi düşüş yaşandığını kaydeden Kaye, "Aşılama kampanyasının başlangıcında, günde 100 bin ila 120 bin kişiyi aşılıyorduk ancak son birkaç gün içinde bu rakamların neredeyse yarısına ulaşamıyoruz." ifadelerini kullandı.

Aşının ücretsiz olması ve birçok merkezde kolayca ulaşılabilmesine rağmen başvuru sayısındaki düşüşe anlam veremediğini vurgulayan Kaye, "Bazı kişiler aşının önemini anlamıyor. Ne yazık ki sosyal medyada ve basında çıkan yalan haberler zarar veriyor. Bazı kişiler Kovid-19'dan yeterince korkmuyor çünkü neye yol açtığını bilmiyorlar. " değerlendirmesinde bulundu.

Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip İsrail'de Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının 20 Aralık 2020'de ilk dozu, 9 Ocak'ta da ikinci dozunun uygulanmasına başlanmıştı.

İsrail'de 4 Şubat'tan itibaren toplu aşılama 16 yaş üstü herkesi kapsayacak şekilde genişletilmişti.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 3 milyon 426 bin 810 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 2 milyon 16 bin 351 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Ülkede, virüs nedeniyle bugüne kadar 5 bin 96 kişi hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı da 687 bini aştı.

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