AA

İsrail'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3'e yükseldi



- İsrail yönetimi, salgın endişesiyle İtalya vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklamaya hazırlanıyor

İsrail Sağlık Bakanlığı, İtalya'dan dönen bir İsrail vatandaşında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 4 gün önce İtalya'dan dönen ve kimliği belirtilmeyen bir İsraillide Kovid-19'a rastlandığı bildirildi. Bu vakayla İsrail'de koronavirüs bulaşan kişi sayısı 3'e yükseldi.

Japonya'da 4 Şubat'ta Kovid-19 nedeniyle karantinaya alınan gemideki 15 İsrailliden 4'ü virüse rastlanması nedeniyle Tokyo'da tedavi altına alınmıştı.

Kovid-19 tespit edilmeyen 11 İsrailli ise gemiden ayrılmalarına izin verilmesinin ardından özel uçakla 21 Şubat'ta ülkelerine getirilmişti.

Söz konusu kişiler, Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan bölgesindeki bir tıp merkezinde karantinaya alınmış, yapılan testler sonucu 2'sinde virüse rastlanmıştı.

- İtalya vatandaşları ülkeye alınmayacak

Öte yandan İsrail yönetimi, Kovid-19 salgını endişesiyle İtalya vatandaşlarının ülkeye girişine yasak getirmeye hazırlanıyor.

İsrail İçişleri Bakanı Aryeh Deri, İtalya vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayan kararı imzalayacağını açıkladı.

İsrail, Kovid-19 salgını nedeniyle daha önce de Çin, Tayland, Singapur, Japonya ve Güney Kore'den gelen yabancıların ülkeye girişini yasaklamıştı.