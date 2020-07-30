İsrail'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 500'e yaklaştı

Adana'da bir eve atılan el yapımı patlayıcı hasara neden oldu

AA

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 4 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 1968 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 497'ye, vaka sayısının da 68 bin 789'a çıktığı kaydedilen açıklamda, hastalardan 336'sının durumunun ağır olduğu, toplam 35 bin 516 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Salgında ikinci dalganın etkili olduğu İsrail'de, mayıs ayında 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı da hızla artmaya devam ediyor.

Tel Aviv yönetimi, mayıs ayında günlük vaka sayısının 20'nin altına düşmesi üzerine ülkedeki Kovid-19 tedbirlerinin çoğunu kaldırmıştı.

Salgın nedeniyle kapatılan okullarda yeniden eğitime başlanmış, alışveriş merkezleri, pazarlar ve lokantaların da içinde yer aldığı işletmeler tekrar açılmıştı.

Vaka sayılarındaki sert yükseliş nedeniyle İsrail yönetimi, 6 Temmuz'da aralarında spor salonları ve gece kulüplerinin de yer aldığı bazı mekanların yeniden kapatılması kararı almıştı. Sinagog ve lokantalara da 20 kişi sınırlandırılması getirilmişti.