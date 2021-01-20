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İsrail'de Kovid-19 karantinası uzatıldı

Yurt dışından dönenlere ülkeye girişte en fazla 72 saat önce alınmış negatif PCR testi ibraz etme şartı getirildi.

İsrail'de Kovid-19 karantinası uzatıldı
AA

İsrail yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında üçüncü kez uygulanan karantinayı günlük vakalardaki artış nedeniyle 10 gün daha uzattı.

Kabine, Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınacak yeni tedbirleri görüşmek üzere öğleden sonra toplandı.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, 21 Ocak'ta sona erecek karantinanın 10 gün daha uzatılmasına karar verildiği belirtildi.

Ayrıca yurt dışından dönenlere ülkeye girişten en fazla 72 saat önce alınmış negatif PCR testi ibraz etme şartı getirildi.

Karar doğrultusunda, ülkeye girişten en fazla 3 gün önce alınmış negatif PCR testi bulunmayanlara 2 bin 500 yeni İsrail şekeli ( yaklaşık 5 bin 743 Türk lirası) ceza uygulanacak.

İsrail'de 27 Aralık 2020'den bu yana uygulanan karantinaya rağmen son 24 saatte 10 bin 21 yeni vaka tespit edilmişti.

Bu, ülkede ilk vakanın tespit edildiği Şubat 2020'den bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçmişti.

İsrail yönetimi, 27 Aralık 2020'de yumuşatılmış karantina uygulamasını başlatmış ancak vaka sayılarındaki artış nedeniyle 7 Ocak Perşembe gece yarısından itibaren karantina kurallarını sıkılaştırmıştı.

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