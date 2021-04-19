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İsrail'de maske zorunluluğu kalktı: Halk plajlara akın etti!

Koronavirüs salgınıyla mücadelede halkının yarısından çoğunu aşılayan İsrail'de hayat normale dönüyor. Son olarak açık alanda maske takma zorunluluğunun kalkmasıyla halk plajlara akın etti.

SON DAKİKA: İsrail'de maske zorunluluğu kalktı: Halk plajlara akın etti! - Haberler
Maske zorunluluğu kalktı: Halk plajlara akın etti!
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DHA

Nüfusa oranla en fazla koronavirüs aşısının yapıldığı İsrail’de, maske takma zorunluluğunun da kaldırılması sonrası halk, plajlara akın etti.

Dışarıda maske takma zorunluluğunu dünden itibaren kaldırdığı açıklanan ülkede nüfusun çoğunluğunun aşılanması ve koronavirüs vakalarının düşmesiyle ülke genelinde maske kullanımını dış mekan için kaldırdı.

Hafta sonu yükselen hava sıcaklığını fırsat bilen halk ise Tel Aviv’deki plajlara akın etti. Amatör kameraya yansıyan o görüntülerde plajların tıklım tıklım dolduğu görüldü.

İsrail, aşı firmalarıyla gerçekleştirdiği anlaşmalar sonucunda toplamda 24 milyon dozluk Kovid-19 aşısı satın aldı.

Ülkede aşılama programı kapsamında 10 milyon 312 bin 947 doz aşı uygulandı. Nüfusa oranla en fazla aşının yapıldığı ülkede 5 milyon 343 bin 94 kişi en az bir doz aşı olurken, tüm aşıları tamamlanan kişilerin sayısı 4 milyon 969 bin 853’e ulaştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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