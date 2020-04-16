AA

Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in, pazartesi akşam Gantz'a koalisyon hükümetini kurması için verdiği 48 saatlik süre doldu.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, Gantz'ın lideri olduğu Mavi-Beyaz İttifakı ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun liderliğindeki Likud partileri arasındaki görüşmelerden sonuç alınamadı.

Haberde, iki parti arasındaki anlaşmazlıkların hükümetin kurulmasına engel olduğu belirtildi.

Yedioth Ahronoth gazetesi ise Likud'un, İsrail anayasasında Yüksek Mahkemenin yetkisini sınırlandıran bir mevzuat değişikliğine gidilmesini istediğini, Mavi-Beyaz İttifakı'nın ise buna karşı çıktığını aktardı.

Haberde, Likud'un, hakkındaki yolsuzluk davaları nedeniyle Netanyahu'nun hükümeti kuramayacağına hükmetmesinden korktuğu için Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandırmak istediği kaydedildi.

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, pazartesi akşam koalisyonu kurması için kendisine tanınan süre dolan Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'a 48 saat mühlet vermişti.

İsrail Cumhurbaşkanlığı'ndan 12 Nisan'da yapılan açıklamada, Gantz ile Netanyahu'nun hükümeti kurmak için pazartesi akşama kadar anlaşamamaları halinde, Rivlin'in koalisyonu kurma görevini Meclise verebileceği ifade edilmişti.

AA'nın haberine göre; İsrail Meclisi'nin 21 gün içinde hükümeti kurmak üzere yeni bir aday belirlemesi gerekiyor.