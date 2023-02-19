İsrail'de on binlerce kişi sokaklara döküldü

Lapid, gösterilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Netanyadayız çünkü çocuklarımız bizden bunu bekliyor. Çünkü bundan on, yirmi yıl sonra bir gün gelecek, 2023 kışında bize nerede olduğumuzu soracaklar ve biz de onlara burada olduğumuzu, vatanımız için savaştığımızı söyleyeceğiz." ifadelerine yer verdi.