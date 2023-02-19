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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

On binlerce İsrailli Netanyahu hükümetini protestoların yedinci haftasında sokaklara döküldü

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, yargının yetkilerini kısıtlayan yasa teklifi ve sağ politikalarına karşı çıkan on binlerce kişi, gösterilerin yedinci haftasında da sokaklara çıktı

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  • İsrail'de on binlerce kişi sokaklara döküldü

    Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı koalisyon hükümetinin yargı düzenlemesine karşı her hafta cumartesi akşamı ülke genelinde gösteri düzenleyen İsrailliler, protestoların yedinci haftasında yine sokaklardaydı.
  • İsrail'de on binlerce kişi sokaklara döküldü

    Başta Tel Aviv olmak üzere, Hayfa, Batı Kudüs, Birüssebi ve Netanya gibi kentlerdeki gösterilere on binlerce İsrailli katıldı.
  • İsrail'de on binlerce kişi sokaklara döküldü

    Önceki haftalarda olduğu gibi en yoğun katılımlı gösteriye ev sahipliği yapan Tel Aviv'de on binlerce protestocu Kaplan Caddesindeki Hükümet Kompleksi önünde toplandı.
  • İsrail'de on binlerce kişi sokaklara döküldü

    Göstericiler, Netanyahunun Başbakanlığı aleyhinde, İngilizce "Suç Bakanı" (Crime Minister) yazılı pankartlar ile koalisyon hükümetindeki aşırı sağcı partileri eleştiren dövizler taşıdı.
  • İsrail'de on binlerce kişi sokaklara döküldü

    Önceki başbakan ve muhalefetteki Yeş Atid (Gelecek Var) partisinin lideri Yair Lapid de gösterilere Netanya kentinde katıldı.
  • İsrail'de on binlerce kişi sokaklara döküldü

    Lapid, gösterilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Netanyadayız çünkü çocuklarımız bizden bunu bekliyor. Çünkü bundan on, yirmi yıl sonra bir gün gelecek, 2023 kışında bize nerede olduğumuzu soracaklar ve biz de onlara burada olduğumuzu, vatanımız için savaştığımızı söyleyeceğiz." ifadelerine yer verdi.
  • İsrail'de on binlerce kişi sokaklara döküldü

    İsrailde on binlerce kişinin, başta Tel Aviv olmak üzere farklı kentlerde Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesi ve sağ politikalarına karşı sürdürdüğü kitlesel gösteriler 7 haftayı geride bıraktı. Adalet Bakanı Yariv Levin, 5 Ocak'ta Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran, yargının, hakimlerin seçimi üzerindeki etkisini azaltan bir yasa planladıklarını duyurmuştu.
  • İsrail'de on binlerce kişi sokaklara döküldü

    Netanyahu başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin, yargının bazı yetkilerini meclise devretmeye yönelik hamleleri, Yüksek Mahkeme başta olmak üzere hükümet ile İsrail yargı mekanizması arasında gerilime yol açmıştı.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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