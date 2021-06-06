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İsrail'de salgının başından bu yana ilk kez ülke içinde yeni koronavirüs vakasına rastlanmadı

İsrail'de koronavirüs salgının başından bu yana ilk kez ülke içinde yeni vakaya rastlanılmadığı açıklandı. Ülke içinde aktif vaka sayısının 216'ya düştüğü ifade edildi

SON DAKİKA: İsrail'de salgının başından bu yana ilk kez ülke içinde yeni koronavirüs vakasına rastlanmadı
İsrail'de ilk kez sıfır vaka!
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AA

İsrail'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görülmeye başlandığı günden bu yana ilk kez ülke içinde günlük yeni vakaya rastlanmadığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte yapılan testlerden sadece 4'ünün pozitif çıktığı belirtildi.

Testleri pozitif çıkan bu 4 kişinin yurt dışından geldiklerine işaret edilen açıklamada, salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana ilk kez ülke içinde yeni vakaya rastlanmadığı ifade edildi.

Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip İsrail, nüfusuna oranla dünyada en fazla Kovid-19 aşısı yapılan ülke konumunda bulunuyor.

Aşılama sayesinde salgını kontrol altına almayı başaran ve şubat ayından bu yana Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmeye başlandığı İsrail'de, 19 Nisan'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırılmıştı.

AKTİF VAKA SAYISI 216'YA DÜŞTÜ

İsrail'de bugüne kadar 5 milyon 455 bin kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 5 milyon 137 bin kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Ocak 2021'de 84 bini aşan aktif vaka sayısı aşılama sayesinde 216'a düşerken, geçen hafta günlük vaka sayısı da çoğunluğu yurt dışından dönen kişiler olmak üzere 20'nin altına inmişti.

Ülkede ayrıca durumu ağır olan sadece 37 Kovid-19 hastası bulunuyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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