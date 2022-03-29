İsrail'de silahlı saldırı 0:00 / 0:00

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İsrail Ordu Radyosundan yapılan açıklamaya göre Tel Aviv'in doğusundaki Bnei Brak kentinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

İsrail basınında kimliği belirsiz güvenlik yetkililerinden alıntı yapan haberler, saldırganın işgal altındaki Batı Şeria'daki Cenin kenti yakınlarındaki bir köyden bir Filistinli olduğunu söyledi.

İsrail televizyonunda yayınlanan amatör videoda, siyahlar içinde bir adamın, Bnei Brak'ta sokakta yürürken tüfeğini doğrulttuğu görülüyor.

Bnei Brak'ta görgü tanıkları, motosikletli saldırganın apartman balkonlarına ve ardından sokaktaki insanlara ve bir arabaya ateş etmeye başladığını söyledi.

İsrail polisinden yapılan açıklamada da güvenlik güçlerinin olay yerine sevk edildiği kaydedildi.

İSRAİL'DE ÜST ÜSTE SALDIRILAR

Bu, İsrail'de bir hafta içinde düzenlenen üçüncü saldırı oldu.

Ülkenin güneyindeki Birusseba kentinde 22 Mart'ta düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 İsrailli hayatını kaybetmişti. Saldırganın DEAŞ sempatizanı olduğu ve daha önce "güvenlikle ilişkili" suçlardan hapis yattığı belirtilmişti.​​​​​​​

Hadera şehrinde ise 27 Mart akşamı iki saldırganın açtığı ateş sonucu 2 polis ölmüş, 3 polis yaralanmıştı.

İsrail polislerini hedef alan saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

BAŞBAKAN BENNETT GÜVENLİK TOPLANTISI DÜZENLEYECEK

Öte yandan İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in üst düzey yetkililerle güvenlik toplantısı gerçekleştireceği belirtildi.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Bennett, Savunma Bakanı, İç Güvenlik Bakanı, Genelkurmay Başkanı, İsrail Güvenlik Ajansı Başkanı, İsrail Polisi Genel Müfettişi ve diğer yetkililerin katılımıyla yerel saatle 22.00'de bir güvenlik toplantısı düzenleyecek.

İsrail başbakanı, bir hafta içinde yaşadığı üçüncü ölümcül silahlı saldırının ardından ülkenin 'kanlı Arap terörü' dalgasına yakalandığını söyledi.