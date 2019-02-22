İsrail de uzay yarışına katıldı: Bereşit Ay yolculuğuna başladı

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İsrail, Tesla'nın da sahibi Güney Afrikalı girişimci Elon Musk'a ait SpaceX roketiyle Ay'a bir uzay aracı gönderdi.
Florida'daki Cape Canaveral üssünden fırlatılan Falcon 9'un taşıdığı çamaşır makinesi büyüklüğündeki 585 kiloluk Bereşit (Genesis) adlı aracın iki aylık bir yolculuktan sonra Ay'a inmesi bekleniyor.
İnişin başarılı olması halinde İsrail, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'den sonra Ay'a kontrollü iniş gerçekleştiren ilk ülke olacak.
Finansmanının tamamına yakını bağışlardan karşılanan proje bu açıdan bir ilk.
Projenin arkasındaki SpaceIL adlı kuruluşun kurucularından Yonatan Winetraub, "Değişim zamanının geldiğini düşündük ve küçücük İsrail'i Ay'a göndermek istedik" dedi.
İsrail Başbakanı roketin fırlatılışını İsrail'in Yehud kentindeki kumanda merkezinden izledi.
Apollo 11 astronotu Buzz Aldrin de ekibi kutladı ve "Benim eski iniş yerim Ay'a iyi yolculuklar" dedi.
Ay'a insanlı yolculuklar yaklaşık üç gün sürüyor ancak İsrail'in uzay aracı dolambaçlı bir yol izleyecek.
Roketten 34 dakika sonra ayrılan ve iniş takımlarını başarıyla açtığı belirtilen Bereşit saatte 36 bin kilometre hızla Dünya'nın yörüngesinde birkaç hafta dolaştıktan sonra Ay'ın çekim alanına girecek.
Uzay aracının daha sonra yaklaşık 6.5 kilometrelik bir yolculuktan sonra 11 Nisan'da Ay'a inmesi bekleniyor.
Dört ayağı bulunan uzay aracı Ay'ın karanlık noktalarından biri olan "Huzur Denizi'ne inecek ve buradan fotoğraflar çekecek.
Uzay aracının, ana görevi Ay'ın manyetik alanlarını ölçmek.
Uzay aracının gövdesinde bir zaman kapsülü de var.
Bu kapsülde bir İncil, İsrail milli marşı, İsrail bayrağı, çocukların çizimleri ve Yahudi Soykırımı'ndan kurtulan bir kişinin anılarının yer aldığı bozuk para büyüklüğünde bir dijital dosya belleği de bulunuyor.
SpaceIL'nin İsrail Uzay Havacılık ve Uzay Kurumu'yla ortak gerekleştirdiği, nanoteknolojiye dayalı proje 70 milyon dolara mal oldu.
Bunun, Rusya, ABD ve Çin'in Ay'a yaptığı yolculukların bütçesiyle kıyaslanamayacak kadar düşük bir maliyet olduğu belirtiliyor.
Projenin ana sponsoru Güney Afrika doğumlu bir İsrailli olan Morris Kahn.
Ancak Cumhuriyetçi Parti'nin en büyük bağışçılarından biri olan Amerikalı Yahudi lobici Miriam Adelson ve Las Vegas'ta casino işleten kocası Sheldon Adelson da 24 milyon dolar bağışta bulundu.
Uzay aracı, Endonezya'nın bir haberleşme uydusuyla ABD Hava Kuvvetleri'nin deney için geliştirdiği bir uyduyu da taşıyor.
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