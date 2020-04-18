İsrail'deki bir hastane, Kovid-19 nedeniyle yakınlarını kaybedeceklere vedalaşma imkanı sunuyor

AA

Tel Aviv'deki Sourasky Sağlık Merkezi'nde Kovid-19 nedeniyle yakınlarını kaybedecek kişiler, vedalaşmak için son kez hastalarını ziyaret edebiliyor.

Yaklaşık 15 dakika süren veda ziyareti öncesi hasta yakınlarına koruyucu ekipman veriliyor.

Hastanenin Başhekimi Ronni Gamzu, hastaların tek başında ölmesinin korkunç bir durum olduğu dile getirerek, "Hem insan hem de sağlıkçı olarak bizim ahlaki görevimiz hiç kimsenin tek başına ölmesine izin vermemek." ifadesini kullandı.

Virüs bulaşması riskine karşı birçok ülkede Kovid-19 nedeniyle kritik durumdaki hastaların, yakınlarıyla son kez görüşmesine izin verilmiyor.

İsrail Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede salgın nedeniyle 158 kişi hayatını kaybederken, Kovid-19 vaka sayısı 13 bin 107'e ulaştı.