AA

İsrail'de 6,3 milyon seçmen pazartesi günü son bir yıl içinde üçüncü kez erken seçimler için sandık başına gidecek. Seçim yarışının Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud ile Benny Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı arasında geçeceği tahmin ediliyor.

Son kamuoyu yoklamalarına göre, Netanyahu'nun partisi Likud, az farkla seçimi önde götürürken, onu Mavi Beyaz takip ediyor.Likud'un 120 sandalyeli Meclise 35, Mavi Beyaz'ın ise 34 milletvekili göndermesi bekleniyor.

Üçüncü seçim de koalisyon krizine çözüm olmayacak gibi. Kamuoyu yoklamalarında dikkat çekici bir başka nokta ise hem sağ hem de sağ blokun geçen yıl biri 9 Nisan, diğeri 17 Eylül’de yapılan seçimlerde olduğu gibi koalisyon hükümetini kurmak için gerekli 61 milletvekili sayısına ulaşamıyor olması.

Netanyahu'nun partisi Likud'un başı çektiği sağ blokun 58, Mavi-Beyaz önderliğindeki sol blokun ise 42 milletvekilinde kalacağı öngörülüyor.