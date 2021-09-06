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İsrail'deki yüksek güvenlikli bir hapishaneden, 6 Filistinli tutuklunun tünel kazarak kaçtığı bildirildi

İsrail resmi yayın kuruluşu KAN'ın Hapishaneler İdaresi'ne dayandırdığı habere göre, güvenlik güçleri, ülkenin kuzeyindeki Gilboa Hapishanesi'nden kazdıkları tünellerden dün gece kaçan 6 Filistinliyi aramayı sürdürüyor.

İsrail'deki yüksek güvenlikli bir hapishaneden, 6 Filistinli tutuklunun tünel kazarak kaçtığı bildirildi
6 Filistinli, İsrail hapishanesinden firar etti
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AA / HABERTURK.COM

Habere göre, kaçanlar, Fetih örgütünün silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri Tugayı'ndan Zekeriya ez-Zebidi ve İslami Cihad örgütü Yakub Nufeyat ile Muhammed Kasım el-Arıda, Yakub Mahmud Kadri, Eyhem Fuad Kemamci, Mahmud Abdullah el-Arıda adındaki 5 kişiden oluşuyor.

Kaçakların, cezaevinde aynı koğuşta kaldıkları ve 10 metrelik bir tünel kazdıkları ifade edildi.

Kaçan Filistinlileri arama çalışmalarının helikopterler ve insansız hava araçlarının yardımıyla devam ettiği belirtilirken, İsrail Maarif gazetesi, bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisinin sevk edildiğini ve yoğun arama çalışmalarının yürütüldüğünü kaydetti.

Öte yandan Walla News internet sitesi ise, kaçanların tamamının ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış mahkûmlardan oluştuğunu yazdı.

AA, Gilboa cezaevinin İsrail'deki en sıkı hapishanelerden biri olduğunu ve İrlandalı uzmanların gözetiminde inşa ettirilmiş ve 2004 yılında açıldığını aktardı.

Reuters da kaçanların Fetih Partisinin silahlı kanadı olduğunu yazarak kaçanların 2000-2005 yıllarında ölümcül saldırılar düzenlediğini yazdı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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