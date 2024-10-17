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        İsrail'den Almanya'ya 'insancıl hukuka uyacağına dair' mektup

        Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Almanya'dan temin edilen silahların kullanımında uluslararası insancıl hukuka uyacağına dair İsrail'den mektup aldıklarını itiraf etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 00:35 Güncelleme: 17.10.2024 - 00:36
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        İsrail'den Almanya'ya mektup
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        Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Federal Meclis’te Hristiyan Birlik (CDU/CSU) Meclis Grubu milletvekillerinin hükümetinin aylardır İsrail'e mühimmat ve tank yedek parçaları için ihracat izni vermeyi neden reddettiğine ilişkin sorularını yanıtladı.

        Başbakan Olaf Scholz’un söylediği gibi İsrail’e silah satışının durdurulmasının veya boykot edilmesinin söz konusu olmadığını ileri süren Baerbock, bu konuda yasalara uyduklarını ve son aylarda silah tedarik ettiklerini savundu.

        "HER SİLAH TALEBİ İNCELENİYOR"

        Baerbock, "Federal hükümet olarak bu doğrultuda yasalara uymakla yükümlüyüz. Bu da, uluslararası insancıl hukuka riayet edilmesini sağlamamız gerektiği anlamına geliyor." dedi.

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        Bunu Federal Meclis’te ve Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) yaptıkları açıklamada da açıkça belirtiklerini ifade eden Baerbock, her (silah) talebinin incelendiğini belirtti.

        Baerbock,,"Taleplere, yasalarımıza ve düzenlemelerimize göre inceleme yapılır. Bu uluslararası insancıl hukuk konusunda taahhütlerin olması gerektiği anlamına da gelir. Şimdi bu söz son meseleler için verildi. Bu doğrultuda Başbakan da, o zaman bu noktada başka (silahlar için) onayların yapılacağını açıkça belirtti." diye konuştu.

        "HER ZAMAN İNSANİ KONULARIN ÜZERİNDE DURDUKLARINI" SAVUNDU

        Amerikalı ve İngiliz ortaklar gibi Almanya’nın da her zaman insani konuların üzerinde durduğunu savunan Baerbock, “Biliyorsunuz, ABD Dışişleri Bakanı ve Savunma Bakanı, tam da aynı konuda uluslararası insancıl hukuka ilişkin bir mektup yazdı. Size soruyorum, onlara artık İsrail'in ve meşru müdafaasının desteklemediklerini mi isnat ediyorsunuz? " ifadelerini kullandı.

        Baerbock, kendilerine gelen her başvurunun incelendiğini yineleyerek, "Söylediğim gibi, sizin de az önce teyit ettiğiniz üzere, uluslararası insancıl hukuka riayet edilmesi sağlanmalıdır. Şimdi son talepler için aynı şeyi içeren bir mektup var. Bu mektubun (gelmesinin) uzun sürmesini bana değil başkalarına sormanız lazım." dedi.

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        İSRAİL HÜKÜMETİNDEN YAZILI BEYAN İSTEMİŞLERDİ

        Alman medyası Baerbock ile Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck'in aylardır silah satışlarına ilişkin gizli kararlar ile Federal Güvenlik Konseyi'nde İsrail'e silah verilmesini engellediklerini ve İsrail hükümetinden yazılı beyan istediklerini yazmıştı.

        İsrail, silahların uluslararası hukuka uygun olarak kullanılacağına dair yazılı güvence verdikten sonra teslimatın yeniden başlatıldığı iddia edilmişti.

        Baerbock bu açıklamasıyla basında çıkan haberleri doğrulamış oldu.

        Başbakan Scholz da bugün Federal Meclis’te yaptığı konuşmada, İsrail'e silah ve mühimmat desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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