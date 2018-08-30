Ramallah'ın Ras Karkar ve civar beldelerinde yaşayan Filistinliler, Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere ait arazileri ele geçirme çabalarını protesto etti. İsrail askerleri kendilerine ait toprakları korumak amacıyla gösteri düzenleyen Filistinli gruba plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Müdahale sırasında aralarında Yahudi Yerleşim Birimleri ve Ayrım Duvarıyla Mücadele Heyeti Başkanı Velid Asaf'ın da bulunduğu 5 kişi yaralandı, onlarca kişi ise atılan gazdan etkilendi.

Yahudi yerleşimcilerin bir süredir yeni yerleşim birimi inşa etmek için Ras Karkar'da Filistinliler'e ait araziler üzerinde yol açma çalışmaları yaptığı belirtiliyor.

İsrail, 1967'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yüzlerce yasa dışı yerleşim birimi oluşturdu. Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinde yaklaşık yarım milyon, Doğu Kudüs'te ise 220 bin yerleşimcinin yaşadığı kaydediliyor.

Uluslararası hukuka göre işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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