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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail'den Beyrut'un güneyindeki Dahiye'ye hava saldırısı | Dış Haberler

        İsrail'den Beyrut'un güneyindeki Dahiye'ye hava saldırısı

        İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak nitelendirilen Dahiye bölgesindeki birçok mahalleye 12 hava saldırısı düzenledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 05:16 Güncelleme: 02.10.2024 - 06:13
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        İsrail'den Beyrut'un güneyindeki Dahiye'ye hava saldırısı
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        Hava saldırılarında Dahiye'nin Hreyk, Eş-Şeyyah, Hades Beyrut, Şuveyfat, El-Amrusiye, Er-Ruveys ve El-Camus mahalleleri hedef alındı.

        Hava saldırıları güçlü patlamalara neden olurken, saldırılarda hedef alınan yerlerden dumanların yükseldiği görüldü.

        AA'nın haberien göre; saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ve meydana gelen hasara ilişkin henüz bilgi alınamadı.

        İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Hizbullah'ın kalesi olarak nitelendirilen Dahiye'nin Hreyk, Şuveyfat Amrusiye ve Hades Beyrut mahallelerinin sakinlerine "Hizbullah tesislerine yakın oldukları" gerekçesiyle bazı binaları boşaltmaları çağrısında bulunmuştu.

        Binaların "Hizbullah tesislerine yakın olduklarını" ifade eden Adraee, binalardan en az 500 metre uzak durulması çağrısını yapmıştı.

        Adraee, İsrail ordusunun haritalarda işaretlenen söz konusu binalara kısa sürede saldırı düzenleyeceğini belirtmişti.

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