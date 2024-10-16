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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail'den BM Barış Gücü'ne yeni saldırı | Dış Haberler

        İsrail'den BM Barış Gücü'ne yeni saldırı

        Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL), sabah saatlerinde İsrail ordusuna ait bir tankın UNIFIL'e ait gözetleme kulesine ateş açtığını bildirerek, "Bir kez daha UNIFIL mevzilerine doğrudan ve kasıtlı olarak ateş açıldı" açıklamasını yaptı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 20:52 Güncelleme: 16.10.2024 - 21:37
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        İsrail'den BM Barış Gücü'ne yeni saldırı
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        İsrail, Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü’nü (UNIFIL) bir kez daha hedef aldı. UNIFIL tarafından yapılan açıklamada, “Bu sabah Kafer Kela yakınlarındaki bir mevzide bulunan barış gücü askerleri, İsrail ordusuna ait Merkava tipi tankın gözetleme kulesine ateş açtığını gözlemledi. İki kamera tahrip oldu ve kule hasar gördü” denildi.

        UNIFIL mevzilerine bir kez daha doğrudan ve kasıtlı olarak ateş açıldığı aktarılan açıklamada, “İsrail ordusu ve tüm aktörlere BM personeli ile mallarının emniyet ve güvenliğini sağlama, BM tesislerinin dokunulmazlığına her zaman saygı gösterme yükümlülüklerini hatırlatıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

        Saldırıda, BM askerlerinin yaralanıp yaralanmadığına dair bilgi verilmedi.

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