İsrail'den daha fazla ülkeye "UNRWA'ya finansal desteği kesme" çağrısı İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, daha fazla ülkenin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yardımlarını kesmesini istedi.

Katz, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, UNRWA'yı "silahlı Hamas mensuplarına sığınak sağlamakla" suçladı.

İsrailli bakan, "ABD, Kanada, Finlandiya, Avustralya, İtalya ve İngiltere, personelinin 7 Ekim olaylarına karışması nedeniyle UNRWA'ya fon sağlamayı durdurdu. Daha fazla ülkeyi bu çabalara katılmaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

UNRWA'nın yönetiminin görevden alınması ve faaliyetlerine ilişkin kapsamlı soruşturma yapılması gerektiğini savunan Katz, "Gazze'nin yeniden inşası sürecinde, UNRWA'nın yerini gerçek anlamda barış ve kalkınmaya adanmış kuruluşların alması gerektiğini" iddia etti.