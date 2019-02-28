İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Han Yunus'un batısındaki noktaya hava saldırısı düzenledi. Olayda can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.

AA'nın haberine göre Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan, saldırıda ölü ve yaralı olup olmadığıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.