İsrail savaş uçakları, Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bazı noktalara hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'e ait savaş uçaklarının, Gazze'den İsrail tarafına "yanan balon" gönderilmesi üzerine Kassam Tugayları'na ait bir askeri kompleks içerisindeki bazı noktaları bombaladığı kaydedildi.

İsrail vatandaşlarına yönelik zarar verme girişiminin son derece tehlikeli olarak görüldüğü ifade edilen açıklamada, Gazze'de yaşananların sorumluluğunun Hamas'a ait olduğu belirtildi.

Saldırıda can kaybı ve yaralanma olup olmadığına dair bilgi verilmedi.

Filistin tarafından ise saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, son dönemde, Gazze tarafından yollandığı ve İsrail tarafına yanıcı madde taşıdığı iddia edilen uçurtma ve balonlara karşılık bölgeye saldırılar düzenliyor.