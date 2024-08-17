İsrail'den "Hamas'a baskı yapın" çağrısı

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in başta ABD olmak üzere arabulucu ülkelerin Netanyahu'nun '27 Mayıs prensipleri' olarak açıkladığı şartları kabul etmesi için Hamas'a yaptığı baskıyı takdir ettiği" belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in "temel prensiplerinin ABD ve diğer arabulucular tarafından bilindiği" vurgulanarak "arabulucuların baskısı sonucu Hamas'ın bu şartları kabul etmesiyle uygulanacak adımların belirleneceği" savunuldu.

NETANYAHU "27 MAYIS PRENSİPLERİ"NDE ISRARCI

İsrail basını, Netanyahu'nun ısrarcı olduğu "27 Mayıs prensipleri" olarak ifade edilen maddeleri ise şöyle sıraladı:

İsrail'in, Gazze Şeridi ve Mısır arasındaki Philadelphia Koridoru olarak isimlendirilen sınır hattında ve Gazze'nin Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nda hakimiyeti, Gazze'nin güneyinden kuzeyine gidecek olası Hamas mensuplarının dönüşünü engellemek için Gazze Şeridi'ni kuzey güney hattında bölen Netzarim Koridoru'nda denetim mekanizması kurulması.

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