İsrail'den Hizbullah'a ait yeni bir tünel keşfi iddiası

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İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan sınır hattında Hizbullah'a ait beşinci tünelin keşfedildiği öne sürülerek, "Keşfedilen bu yeni tünel, Lübnan'ın güneyindeki Ayta eş-Şa'b beldesinden kazılmış." ifadesine yer verildi.
AA'nın haberine göre Hizbullah'ın İsrail topraklarına geçmek için bu tüneli kazdığı iddia edilen açıklamada, Lübnan hükümetinin topraklarından kazılan bu "saldırı tünellerinden" sorumlu olduğu ve söz konusu "ihlallerin sonuçlarına" katlanacağı belirtildi.
Açıklamada ayrıca, bu tünellerin İsrail'in egemenliğinin ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararının ihlal edildiği anlamına geldiği kaydedildi.
İsrail'in iddia ettiği bu gelişmeye ilişkin Hizbullah veya Lübnan makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.
Kuzey Kalkanı Operasyonu'nu yerinde takip etmek üzere geçen salı günü ülkenin kuzey sınırına ziyarette bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hizbullah'ın İsrail'e saldırmak üzere kazdığı tünellerin imhası için başlatılan operasyonun bitmek üzere olduğunu söylemişti.
Buna karşın Lübnan Dışişleri Bakanlığı da BM'deki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Emel Mudellili'yi, Tel Aviv rejiminin ülkesine karşı başlattığı propagandayı şikayet etmek üzere görevlendirmişti.
İsrail ordusu, 4 Aralık'ta Lübnan sınırında bulunan, Hizbullah'a ait olduğunu öne sürdüğü tünelleri imha etmek için "Kuzey Kalkanı" adı altında operasyon başlatmıştı. Geçen perşembe İsrail ordusundan yapılan açıklamada, söz konusu tünellerin ilgili operasyonla imha edildiğini duyurmuştu.
Ordudan yapılan açıklamada, şu ana kadar sınır ötesi 4 tünelin ortaya çıkarıldığı belirtilmiş, Kuzey Kalkanı Operasyonu'nun tüm tüneller bulunup imha edilinceye kadar devam edeceği bilgisi paylaşılmıştı.
Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL),İsrail ordusunun sınırda 4 tünel ortaya çıkardığı iddiasını doğrulamıştı.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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