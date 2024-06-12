İsrail'den Hizbullah'a misilleme: Lübnan'ın güneyindeki hedefler vuruldu

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah'a ait bazı askeri binaları ve altyapıyı hedef aldıklarını duyurdu.

İsrail ordusu, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, savaş uçaklarının kısa süre içinde Hizbullah ait hedeflere yeni saldırılar düzenlediğini belirtti.

Açıklamada vurulan hedefler arasında Yater ve Merkeba bölgelerindeki Hizbullah'a ait askeri binalar ve Tallusa bölgesindeki altyapının bulunduğu kaydedildi.

Başka bir açıklamasında da İsrail ordusu, savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki Taybe ve Merkeba bölgelerindeki iki füze rampasını vurduğunu bildirdi.

Açıklamada söz konusu rampaların İsrail'in kuzeyine füze saldırıları düzenlerken kullanıldığı aktarıldı. REKLAM İsrail'in kuzeyine yönelik füze saldırısının ardından misilleme yapıldığı savunulan açıklamada, Raşya el-Fuhhar bölgesinin de topçu atışlarıyla vurulduğu ifade edildi. İsrail'in kuzeyine bugün öğle saatlerinde Lübnan'ın güneyinden gerçekleşen saldırılar sebebiyle sirenlerin çaldığı belirtilmişti. Saldırılarda ölen ya da yaralanan olmazken Hizbullah tarafından atılan füzeler nedeniyle ülkenin kuzeyinde çıkan yangınlara müdahalenin devam ettiği bildirilmişti.