İsrail'den sınır güvenliği için 'zeplin'li önlem 0:00 / 0:00

AA

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sky Dew" olarak adlandırılan sistemin, İsrail topraklarına gelebilecek uzun menzilli füzeleri, seyir füzelerini ve insansız hava araçlarını (İHA) tespit etmek için kullanılacağı belirtildi.

AA'nın haberine göre; ülkenin savunma sistemini güçlendirmeyi amaçlayan zeplinin tam olarak hangi bölgeye ve ne zaman yerleştirileceğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

İsrail, "Demir Kubbe", "Davut Sapanı" ve "Arrow 3" adı verilen farklı menzillerde hava savunma sistemlerine sahip.

İsrail ordusunun İran'a ait İHA ve seyir füzelerini bir tehdit olarak gördüğü, bu nedenle başta kuzeyde olmak üzere ülkenin tüm bölgelerinde hava savunma sistemlerini daha da güçlendirmeyi hedeflediği dile getiriliyor.