        Haberler Dünya İsrail'den Lübnan'a saldırı | Dış Haberler

        İsrail'den Lübnan'a saldırı

        İsrail'in, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kenti çevresine düzenlediği hava saldırıları sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 23:16 Güncelleme: 20.02.2026 - 23:16
        İsrail'den Lübnan'a saldırı
        İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kenti çevresine düzenlediği hava saldırılarında 6 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi yaralandı.

        Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Baalbek kırsalındaki Kasr Naba ve Tamnin et-Tahta beldelerinin ovalarına iki hava saldırısı düzenledi.

        Haberde, Baalbek bölgesindeki Riyak beldesinde, karayolu üzerinde bulunan ve Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen El-Kard el-Hasan finans kurumunun yakınındaki bir binanın hava saldırısı sonucu tamamen yıkıldığı belirtildi.

        Aynı kaynağa göre, İsrail savaş uçakları doğu Lübnan dağlarının eteklerinde yer alan Mahalla eş-Şara bölgesine de üç hava saldırısı gerçekleştirdi.

        Riyak'taki binaya yönelik saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği ve belirsiz sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.

        Diğer saldırılara ilişkin kayıp sayısı paylaşılmazken, AA muhabirinin sağlık kaynaklarından edindiği bilgiye göre, saldırılarda toplam 6 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi yaralandı.

        İsrail ordusu ise Baalbek bölgesine yönelik saldırıda, hedefin “üyeleri tarafından İsrail’e ve İsrail ordusuna” karşı planlar yürütmek için kullanılan Hizbullah’a ait bir karargah” olduğunu öne sürdü.

        İsrail ordusu akşam saatlerinde de, Lübnan’ın güneyindeki Sayda kenti yakınlarında bulunan Ayn el-Hilve Filistin Mülteci Kampı’na düzenlediği hava saldırısında 2 kişi yaşamını yitirmiş, 3 kişi yaralanmıştı.

        Ateşkese rağmen saldırılar sürüyor

        İsrail, Ekim 2023’te Lübnan’a saldırı başlatmış, Eylül 2024’te bu saldırılar geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Çatışmalarda 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

        Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024’te sağlanan ateşkese rağmen İsrail’in ihlallerini sürdürdüğü belirtiliyor. İsrail ordusu, 8 Ekim 2023’ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi halen işgal altında tutarken, bazı bölgelerdeki askeri varlığını da devam ettiriyor.

        Lübnan Sağlık Bakanlığı, 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında İsrail’in düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

        *Fotoğraf: Ramiz Dallah/AA, temsilidir

