Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail'den Lübnan'a saldırı | Dış Haberler

        İsrail'den Lübnan'a saldırı

        İsrail ordusunun, ateşkese rağmen gece saatlerinde Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde bir hastane çevresine düzenlediği saldırıda, sağlık personeli ve idari kadrodan 25 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Mayıs 2026 - 18:47 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail'den Lübnan'a saldırı

        İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

        Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in gece saatlerinde Sur'daki Hiram Hastanesi'nin yakınına düzenlediği hava saldırıları sonucu hastanenin sağlık personeli ve idari kadrodan 25 kişinin çeşitli şekillerde yaralandığı belirtildi.

        Açıklamada, saldırıların hastanede ciddi hasara yol açtığı ifade edildi.

        Hiram Hastanesi’nin iki aydan kısa sürede ikinci kez İsrail saldırılarından etkilendiğine dikkat çekilen açıklamada, bunun sağlık kuruluşlarının korunmasını öngören uluslararası insancıl hukukun İsrail tarafından ihlal edildiğinin yeni bir göstergesi olduğu vurgulandı.

        REKLAM

        İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

        İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

        Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

        ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

        ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında 4. tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

        Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 123 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

        Ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO

        Zonguldak-İstanbul kara yolu su ile doldu, araç kuyrukları oluştu

        ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde sağanak sonrası su ile dolan Zonguldak-İstanbul kara yolunda araç kuyrukları oluştu, ekipler çalışma başlattı.(DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özgür Özel: Bir uzlaşı yok 40 gün içinde kurultay
        Özgür Özel: Bir uzlaşı yok 40 gün içinde kurultay
        Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: CHP ahlaki değerlerini korumak zorunda
        Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: CHP ahlaki değerlerini korumak zorunda
        MHP lideri Bahçeli: Siyaset bir çıkar yarışı değildir
        MHP lideri Bahçeli: Siyaset bir çıkar yarışı değildir
        Mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki yeni gelişmeler
        Mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki yeni gelişmeler
        Dursun Özbek: Tarihi bir sorumluluğumuz var!
        Dursun Özbek: Tarihi bir sorumluluğumuz var!
        Çene kıran akran şiddeti
        Çene kıran akran şiddeti
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        G.Saray'da 4. Dursun Özbek dönemi!
        G.Saray'da 4. Dursun Özbek dönemi!
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        Suna Selen'den Münir Özkul itirafı
        Suna Selen'den Münir Özkul itirafı
        "Şu geliyor, bizi seçin' diyenlere inanmayın!"
        "Şu geliyor, bizi seçin' diyenlere inanmayın!"
        "Dünya yıldızlarını getireceğiz"
        "Dünya yıldızlarını getireceğiz"
        Avustralya'nın alay konusu olan "Emu Savaşı"
        Avustralya'nın alay konusu olan "Emu Savaşı"
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        "Ağabeyim taburcu oldu"
        "Ağabeyim taburcu oldu"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Bu yazın trendleri belli oldu!
        Bu yazın trendleri belli oldu!
        Çocuklarda ekran süresinin uzaması miyopi riskini artırıyor
        Çocuklarda ekran süresinin uzaması miyopi riskini artırıyor
        Yemek kartında ne değişti?
        Yemek kartında ne değişti?
        Günlük ihracat rekoru kırıldı
        Günlük ihracat rekoru kırıldı