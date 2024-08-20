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        Haberler Dünya İsrail'den Lübnan'ın doğusuna hava saldırısı: 8 kişi yaralandı | Dış Haberler

        İsrail'den Lübnan'ın doğusuna hava saldırısı: 8 kişi yaralandı

        İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesinde bulunan Baalbek kentine düzenlediği hava saldırısında 2'si çocuk 8 kişinin yaralandığı belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 00:38 Güncelleme: 20.08.2024 - 00:38
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        İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı
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        Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Bekaa bölgesine düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre 6 Lübnan vatandaşı ile 5 ve 15 yaşlarındaki Suriye uyruklu 2 çocuğun yaralandığı belirtildi.

        Açıklamada, tüm yaralıların acil servislerde tedavi altına alındığı kaydedildi.

        Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail savaş uçaklarının, Baalbek kentine bağlı 3 beldeye hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.

        Baalbek'teki Duhur el-Ayrun, Curud Nebi Şit ve Suheyle beldelerinin peş peşe hedef alındığı, Lübnan semalarında İsrail İHA'larının görüldüğü ifade edildi.

        İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde bir araca düzenlediği hava saldırısında da 1 kişinin öldüğü bildirilmişti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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