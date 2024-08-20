İsrail'den Lübnan'ın doğusuna hava saldırısı: 8 kişi yaralandı
İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesinde bulunan Baalbek kentine düzenlediği hava saldırısında 2'si çocuk 8 kişinin yaralandığı belirtildi
Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Bekaa bölgesine düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre 6 Lübnan vatandaşı ile 5 ve 15 yaşlarındaki Suriye uyruklu 2 çocuğun yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, tüm yaralıların acil servislerde tedavi altına alındığı kaydedildi.
Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail savaş uçaklarının, Baalbek kentine bağlı 3 beldeye hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.
Baalbek'teki Duhur el-Ayrun, Curud Nebi Şit ve Suheyle beldelerinin peş peşe hedef alındığı, Lübnan semalarında İsrail İHA'larının görüldüğü ifade edildi.
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde bir araca düzenlediği hava saldırısında da 1 kişinin öldüğü bildirilmişti.
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