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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail'den Şam'daki İran büyükelçiliği yakınına saldırı | Dış Haberler

        İsrail'den Şam'daki İran büyükelçiliği yakınına saldırı

        İran resmi haber ajansı IRNA, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'da İran Büyükelçiliği yakınlarında bir binayı hedef aldığını duyurdu

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 08.10.2024 - 21:17 Güncelleme: 08.10.2024 - 21:50
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        İsrail'den Şam'daki İran büyükelçiliği yakınına saldırı
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        İran resmi haber ajansı IRNA, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'da İran Büyükelçiliği yakınlarında bir binayı hedef aldığını duyurdu.

        IRNA'nın haberinde, "Siyonist rejim Şeyh Saad Mahallesi'nde bir sivil yerleşim birimini hedef aldı." ifadelerine yer verildi.

        Haberde, saldırıda hedef alınan binanın İran'ın Şam Büyükelçiliği yakınlarında olduğu bilgisi verildi.

        Suriye rejiminin ajansı SANA'nın haberinde ise "Şam semalarında patlama sesleri duyulduğu, hava savunma sistemlerinin düşman hedeflerine karşı koyduğu" belirtildi.

        Haberde, "Şam’daki Mezze mahallesinde bir apartman binasını hedef aldı ve ilk bilgilere göre yaralılar var." ifadesine yer verildi.

        Suriye devlet medyası saldırıda 7 kişinin öldüğünü, 11 kişinin yaralandığını bildirdi.

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