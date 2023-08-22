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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail'den Suriye'nin başkenti Şam'a füze saldırısı

        İsrail'den Suriye'nin başkenti Şam'a füze saldırısı

        Suriye'nin başkenti Şam'daki bazı askeri noktalara, İsrail tarafından füze saldırısı yapıldığı iddia edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 01:24
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        İsrail'de Şam'a füze saldırısı
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        İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'da bazı askeri noktalara füze saldırısı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

        Suriye'de yönetiminin haber ajansı SANA'nın askeri kaynaklara dayandırdığı haberde, yerel saatle 23.05'te Şam'daki bazı askeri noktaların, Golan Tepeleri'ndeki İsrail güçlerince füzelerle hedef alındığı iddia edildi. Haberde "Füze saldırısında bir asker yaralandı. Maddi zarar oluştu." ifadeleri kullanıldı. 

        Şam'ın çevresinde Suriye ordusu ve İran destekli terörist grupların yanı sıra Lübnan Hizbullahı unsurlarının bulunduğu biliniyor. 

        AA'nın haberine göre; İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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