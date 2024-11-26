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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı | Dış Haberler

        İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı

        Suriye'nin orta kesimindeki Humus iline İsrail'in hava saldırısı düzenlediği iddia edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 22:54 Güncelleme: 26.11.2024 - 22:54
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        İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı
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        Beşşar Esed rejiminin ajansı SANA'nın haberinde, İsrail güçlerinin Humus iline bağlı Karyetin beldesini havadan hedef aldığını ileri sürdü.

        Saldırıya ilişkin İsrail tarafından şimdiye kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.

        Humus ilinde Hizbullah ile İran destekli gruplar yoğun varlık gösteriyor.

        İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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