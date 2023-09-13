İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: İki Suriye askeri öldü Suriye, İsrail'in hava saldırısı gerçekleştirdiğini ve iki Suriye askerinin öldüğünü duyurdu. Altı asker ise yaralandı.

Suriye devlet medyasının bildirdiğine göre, İsrail'in Tartus'a düzenlediği hava saldırısında iki Suriye askeri öldü, altı asker de yaralandı.

İsrail, Suriye'ye düzenli aralıklarla hava saldırıları düzenliyor. Daha önce 2 Temmuz'da Humus'a bir saldırı düzenlenmişti. 9 Nisan'da ise birçok noktaya harekat düzenlendiği duyurulmuştu.