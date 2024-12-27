İsrail'den Suriye'ye müdahale arayışları

İsrail Suriye'ye müdahalede bulunmak için sebep arıyor Baas Rejiminin yıkılmasının ardından özellikle Golan Tepesi ve çevresindeki Suriye beldelerini işgal eden İsrail, şimdi de Suriye'nin iç işlerine müdâhalede bulunmak için sebep arıyor. Suriye'de bulunan Kürt, Alevi ve Hristiyan azınlıkları koruma iddiasında olan İsrail'in amacının Suriye'deki geçiş sürecine müdâhil olmak olduğu düşünülüyor.

Anadolu Ajansı Giriş: 27.12.2024 - 21:28 Güncelleme: 27.12.2024 - 21:28 facebook

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