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        Haberler Dünya İsrail'den Suriye'ye müdahale arayışları | Dış Haberler

        İsrail Suriye'ye müdahalede bulunmak için sebep arıyor

        Baas Rejiminin yıkılmasının ardından özellikle Golan Tepesi ve çevresindeki Suriye beldelerini işgal eden İsrail, şimdi de Suriye'nin iç işlerine müdâhalede bulunmak için sebep arıyor. Suriye'de bulunan Kürt, Alevi ve Hristiyan azınlıkları koruma iddiasında olan İsrail'in amacının Suriye'deki geçiş sürecine müdâhil olmak olduğu düşünülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 21:28 Güncelleme: 27.12.2024 - 21:28
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        İsrail'den Suriye'ye müdahale arayışları
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        İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İsrailli sivil toplum kuruşlarının temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, Suriye'deki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

        "(Cumhurbaşkanı) Erdoğan'ın Kürtlerin özerkliğini ortadan kaldırmaya yönelik açık tehditleri" olduğunu öne süren Bakan Saar, Suriye'deki azınlıkları korumanın uluslararası toplumun sorumluluğunda olduğunu savundu.

        Saar, "Şu anda (Suriye'de) Alevilerle çatışmalar, Hristiyanlara yönelik tacizler ve Kürtlerin özerkliğini ortadan kaldırmaya yönelik tehditler var." ifadesini kullandı.

        İsrail'in Suriye'ye saldırıları ve işgali

        Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı olarak İsrail ordusunun ülkeye saldırıları arttı.

        Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

        Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

        İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

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