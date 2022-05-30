İsrail'den Türkiye'ye seyahat uyarısı 0:00 / 0:00

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İsrail, İran Devrim Muhafızları'ndan Albay Hassan Sayid Khodaei'nin evinin önünde suikasta uğraması sonrasında Türkiye seyahat uyarısında bulundu.

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından yapılan açıklamada Türkiye, "yüksek riskli ülke" olarak sınıflandırıldı.

İran, Khodaei'nin evinin önünde öldürülmesinin arkasında İsrail'in olduğunu öne sürerken, Tel-Aviv yönetimi vatandaşlarına "Zorunlu olmadıkça İran ile sınırı olan ülkelere gitmeyin" çağrısında bulundu.

Açıklamada, İsraillilerin zorunlu olmadıkça Türkiye'ye gitmemesi uyarısında bulundu. "Türkiye'den olsalar bile" yabancılarla iletişime geçmemeleri gerektiği belirtildi.